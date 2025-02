Paysandu recebe o Manaus em Belém no primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde; confira

Depois de levar um sufoco contra o Porto Velho e avançar nos pênaltis, o Paysandu vira a página e escreve um novo capítulo a partir desta quinta-feira (13), quando enfrenta o Manaus, no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O duelo que marca o reencontro entre paraenses e amazonenses na competição regional está marcado para iniciar às 20 horas. O duelo de volta será no dia 26, às 21 horas, na Arena da Amazônia.

Paysandu e Manaus virou um confronto recorrente nos últimos anos. O Papão possui ampla vantagem no confronto direto com o Gavião. São 12 jogos entre as equipes, com seis vitórias do Papão, três do Manaus e três empates, porém, em apenas um ano o clube amazonense tirou o Paysandu da Copa Verde, com direito a “gol fantasma”, que é lembrado até hoje por torcedores das duas equipes. Assim como ocorreu no jogo contra o Porto Velho, a partida não terá transmissão de imagens.

Para este encontro, a principal novidade do Paysandu é a volta de Bryan Borges, recuperado de uma lesão que o tirou de rota nos últimos três jogos, os quais o Papão não conseguiu vitórias. Ao contrário. Foi uma derrota e dois empates. Fora de campo, o time tem também a estreia do técnico Luizinho Lopes, que chega com a promessa de remodelar o elenco em pouco tempo. Lopes foi apresentado nesta terça e já comandou o time em trabalho com bola, admitindo que pode haver duas ou três mudanças na equipe titular.

Do outro lado, o Manaus desembarcou em Belém também na terça e realizou seu primeiro treino no campo da Tuna Luso. Apesar do desgaste natural da viagem, que levou aproximadamente 12 horas de Manaus a Belém, o time veio disposto a fazer um bom jogo e arrancar o resultado positivo na Curuzu. Nesta quarta houve um último trabalho com bola sob o comando do ex-técnico da Tuna, Júlio César Nunes.

Esse será o sétimo duelo entre as equipes na Copa Verde. Até agora, o Paysandu venceu três vezes, o Manaus levou a melhor em duas oportunidades, e houve um empate. No encontro mais recente, pelas quartas de final da última edição, o Manaus venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em casa, mas foi eliminado após perder por 4 a 1 em Belém. Apesar do desgaste por ter enfrentado o Águia de Marabá na última quinta-feira (vitória por 3 a 2) e o São Raimundo no domingo (empate em 1 a 1) pelo estadual, o comandante esmeraldino aposta no bom desempenho de seus comandados, que decidem a vaga no próximo dia 26, em casa.

Ficha Técnica

Data: 13/02/2025

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas, PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Giovanni; Rossi, Borasi e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes

Manaus: Gustavo Silva; Miguel. Jefferson, Erik Henrique, Miliano; Zé Augusto, Emerson Bombado, Junior Palmares, Vitinho; Joel Araújo e Renanzinho.

Técnico: Júlio César Nunes