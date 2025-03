Paysandu recebe o Castanhal em Belém, de olho na liderança do Parazão

O Paysandu recebe o Castanhal no Mangueirão, na partida que marca a despedida da primeira fase do Campeonato Paraense. Os dois times jogam hoje, a partir das 15h30, direto do estádio Mangueirão. Para ambos o compromisso vale a classificação à fase final, portanto, a partida promete fortes emoções para as duas torcidas.

Os dois times chegam na 8ª rodada em situações relativamente próximas na tabela. O Paysandu briga pela parte de cima, estando, no momento, na segunda posição, com 14 pontos, enquanto o Castanhal tenta se manter na zona de classificação e, até o momento, ocupa a 4ª posição, com 13 pontos. O Paysandu, aliás, pode encerrar a fase na liderança, caso vença o Castanhal e o Remo tropeço contra o Cametá. Os azulinos lideram a fase com 17 pontos.

No retrospecto dos jogos, o Papão vem de um empate por 1 a 1 contra o Remo no clássico Re-Pa, resultado que manteve a equipe na parte de cima da tabela e praticamente garantiu a vaga na próxima fase. O Japiim, por sua vez, vem de um importante triunfo por 3 a 1 sobre o Cametá, resultado que ajudou o time a seguir na briga por uma vaga nas quartas de final.

Quatro jogadores estão pendurados e, se receberem mais um cartão amarelo no domingo, ficarão fora do primeiro jogo das quartas de final. São eles: Juninho, Matheus Vargas, Nicolas e Bryan Borges.Outra possibilidade para o treinador é contar com o recém-contratado Joerge Benítez, que já está inscrito no BID e pode ser relacionado.

A comissão técnica do Papão precisará avaliar com cautela a utilização desses atletas, principalmente em um jogo que pode ser decisivo para a classificação da equipe. Melhor sorte tem o Castanhal, que não conta com atletas suspensos e pendurados, para o alívio do técnico Jairo Nascimento.

Ficha Técnica

Data: 02/03/2025

Hora: 15h30

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso e José Maria Pereira Barbosa Junior

Quarto Árbitro: Cleber da Costa Lobo

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Yeferson Quintana, PK, Ramón Martínez; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Benjamín Borasi; Rossi, Nicolas e Marlon Douglas.

Técnico: Luizinho Lopes

Castanhal: Xandão; Daelson, Wendell, Jander, Renan, Levi; Gaspar, Dioguinho, Everson; Bilal, Paulo Rangel e Ronald Barbosa.

Técnico: Jairo Nascimento.