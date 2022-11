Paysandu realiza peneira de futebol em busca de novos talentos em Marituba, saiba onde se inscrever

O Paysandu prepara uma grande peneirada para buscar novos talentos no futebol paraense. O clube alviceleste irá fazer uma seletiva de jovens atletas nascidos nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, nos dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro, no Centro de Treinamento da Desportiva, na cidade de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

As inscrições para a peneirada do Paysandu iniciam na próxima segunda-feira (21) e encerram no dia 2 de dezembro, com a taxa de inscrição custando o valor de R$ 50 com pagamento feito apenas no dinheiro. Quem quiser participar da seletiva, deve imprimir o cartão de cadastro e o recibo de pagamento neste link , preencher e assiná-lo. A inscrição é feita somente na Central do Sócio-Bicolor, no Estádio da Curuzu, no horário das 9h às 18h.

VEJA MAIS

Para participar da peneira, o jovem precisa apresentar um atestado médico que comprove aptidão a realizar atividade física ou um eletrocardiograma com um laudo médico. É necessário também uma cópia do RG do atleta e também do responsável, caso o jovem seja menor de idade.

Para os atletas nascidos nos anos de 2004 e 2005, a peneirada ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro. Já para quem nasceu nos anos de 2006 e 2007, a seletiva será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro.