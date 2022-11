Às vésperas da final da Copa Verde, atacante do Paysandu é anunciado por time da Série B

O atacante Robinho, do Paysandu, não permanecerá em Belém para a temporada 2023. O jogador, que disputa a final da Copa Verde 2022 pelo Papão neste sábado (19), foi anunciado nesta sexta-feira (18) como novo reforço do Botafogo-SP, clube que vai disputar a Série B do Brasileirão no ano que vem.

Mesmo já anunciado pelo Tricolor de Ribeirão Preto, Robinho fica no Paysandu até o final da Copa Verde. Os treinos no Botafogo-SP, visando a disputa do Campeonato Paulista, vão começar apenas no dia 28 de novembro.

O Botafogo está no grupo A do Paulistão e tem estreia marcada para o final de semana do dia 15 de janeiro, fora de casa, contra a Portuguesa. A primeira partida em casa é no dia 18, contra o atual campeão estadual e brasileiro Palmeiras.

Pacotão de reforços

Além de Robinho, o Botafogo-SP anunciou nesta sexta-feira (18) sete reforços para o estadual. Foram oficializadas as contratações dos atacantes Edson e Lucas Lourenço, os volantes Marcos Júnior e Guilherme Madruga, o zagueiro Diogo Silva e o goleiro Matheus.

Passagem pelo Papão

Francisco Wellington Barbosa de Lisboa, o Robinho, de 27 anos, foi um dos destaques do Paysandu na temporada. Ele também já jogou pelo Orlando City-EUA, Ceará, Santa Cruz e Confiança.

Robinho chegou ao Paysandu no início da temporada de 2022. Em Belém, o jogador atuou em 39 jogos e marcou cinco gols, ajudando o Bicola nas campanhas do clube no Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Série C do Brasileirão e Copa Verde.

Durante o Parazão, Robinho foi reserva em quase toda a campanha do vice-campeonato do Paysandu. No entanto, ganhou a titularidade logo no início da Série C. Ele começou jogando 15 dos 22 jogos do Papão na Terceirona.

O bom rendimento fez com que o jogador permanecesse entre os titulares na Copa Verde. Nos cinco jogos do Papão no torneio regional até então, Robinho começou jogando em todos e marcou dois gols.