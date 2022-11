Mikael revela negociações por renovação com o Paysandu: 'Estamos conversando'

O Paysandu termina esta temporada no sábado (19), às 19h, contra o Vila Nova, pela final da Copa Verde, mas já trabalha 2023. Um dos pilares da equipe, o volante Mikael chegou a ser alvo da torcida, após uma expulsão em um momento decisivo do quadrangular de acesso da Série C, contra o Vitória, mas parece já ter superado essa crise.

Na coletiva de imprensa de quinta-feira (17), Mikael revelou o interesse na permanência para o próximo ano e que o sentimento da diretoria bicolor é recíproco.

"Todo mundo quer terminar o ano pelo menos com o tricampeonato da Copa Verde. O foco está na vitória e conquistar este título para o Paysandu. Estamos conversando, a diretoria tem interesse, eu também, mas o foco é a final. Depois da final podemos sentar e ver tudo certinho", afirmou Mikael.

Especificamente sobre a final da Copa Verde, Mikael comentou que não esperava uma postura diferente do Vila Nova no jogo de ida - comportamento mais defensivo. Mas, ao contrário de vários companheiros e até mesmo do técnico Márcio Fernandes, o volante disse acreditar que o Vila não vai mudar a forma de jogar no duelo decisivo.

"A gente já tinha estudado com o professor Márcio o time do Vila Nova. Pegamos bastante jogos deles, sabíamos que jogam apenas por uma bola. Acho que vão nos respeitar como respeitaram aqui e acho que vai ser um baita jogo. O campo é bom, então vai nos ajudar a propor o jogo", concluiu.

Acompanhe a cobertura de Vila Nova e Paysandu pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com. Vale lembrar, quem vencer leva a taça, mas em caso de novo empate, a decisão será nas cobranças dos pênaltis.