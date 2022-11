Paysandu: confira os relacionados para a final da Copa Verde contra o Vila Nova

O Paysandu anunciou no início da noite de quinta-feira (17) a lista com 20 jogadores relacionados para a final da Copa Verde. No sábado (19), às 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Papão visita o Vila Nova, após o empate sem gols no duelo de ida.

A principal novidade da lista é a ausência do lateral-direito Leandro Silva. O atleta foi expulso no empate sem gols na partida de ida, na Curuzu, após discussão com o meia Wagner, do Vila. Ambos receberam o cartão amarelo, mas Leandro já tinha sido advertido, e levou o vermelho.

Para o lugar de Leandro, Thiago Ennes deve retornar à titularidade. O jogador entrou apenas no segundo tempo no primeiro jogo. Outra opção seria a improvisação do volante João Vieira. Por alguns minutos, João fez esta função contra o Vila. Além disso, o atleta já foi lateral em partidas da Série C.

VEJA MAIS

De resto, o técnico Márcio Fernandes mantém a base que vinha sendo relacionada para os jogos da Copa Verde. Com destaque para os meias Ricardinho - que ganha ritmo a cada jogo - e José Aldo, que pode fazer o último jogo pelo Papão, já que há interesse de outros clubes no jogador.

Vale lembrar, após o empate na ida, quem vencer a segunda partida leva a taça da Copa Verde. Em caso de novo empate, Paysandu e Vila Nova decidem o título nos pênaltis. O campeão leva R$ 150 mil e a vaga na terceira fase da Copa do Brasil (com direito a uma cota de aproximadamente R$ 2 milhões).

Acompanhe Vila Nova x Paysandu pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.