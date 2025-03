Paysandu prepara campanha para arrecadar dinheiro para construção no CT; entenda

O Paysandu quer dar mais um passo importante na construção do Centro de Treinamento Raul Aguilera, localizado no bairro das Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. Em busca de recursos para viabilizar a obra no local, o Papão prepara uma campanha para arrecadar dinheiro para o investimento no CT bicolor, a "Payxão que constrói".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Por meio das redes sociais, o diretor do CT, André Martha, deu detalhes sobre como funcionará a iniciativa e como o dinheiro será aplicado. O objetivo é conseguir recursos por meio de doações feitas pelos torcedores para a construção da parte estrutural, que incluirá academia, salas administrativas, centro médico, entre outros.

"Logo, logo, nós estaremos lançando a 'Payxão que constrói', que é a maneira que a gente está pensando para arrecadar esse dinheiro para o CT. Essa primeira fase é para a construção da primeira edificação dentro do CT. Lá vão funcionar a academia, o vestiário, a parte de saúde, onde terão nutricionista, fisioterapeuta, e uma piscina para a regeneração dos jogadores", detalhou o diretor, que destacou que, com o local pronto, o clube bicolor irá economizar mais e terá um rendimento ainda melhor.

VEJA MAIS

"O mais importante de tudo: o jogador vai direto para o CT, faz academia, se precisar de algo do departamento médico, será assistido lá, treina e vai embora. Assim, economizamos tempo e dinheiro. Agora, é sua vez de contribuir com vontade! Precisamos concluir essa primeira edificação", completou André Martha.

O Centro de Treinamento do Paysandu foi oficialmente inaugurado em 2 de dezembro de 2023, com um campo. No ano passado, o Bicola inaugurou o segundo campo e trabalha no terceiro. Além dos campos, o projeto do CT Raul Aguilera também inclui alojamentos, academia, departamento médico e toda uma estrutura para auxiliar no desenvolvimento dos atletas da base e do time profissional, tanto masculino quanto feminino.

Apesar do planejamento, o clube enfrentava alguns desafios para conseguir os recursos necessários para dar continuidade às obras do local. Com isso, a campanha visa arrecadar o dinheiro necessário para seguir com a construção e dar mais estrutura à equipe bicolor.