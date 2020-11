Paysandu: novo atacante bicolor é inscrito no BID e já pode estrear na Série C do Brasileiro

O novo atacante do Paysandu Jefinho foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com o nome divulgado na plataforma, o jogador já pode estrear com a camisa do Bicola na Série C do Brasileirão. Caso o técnico João Brigatti queira, Jefinho pode jogar nesta sexta-feira (27), às 20h, no Mangueirão, contra o Botafogo-PB, em uma partida que pode dar a classificação ao time de Brigatti.

Jefinho já pode jogar com a camisa alviceleste (Reprodução / CBF)