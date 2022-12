Eleições no Paysandu: Maurício Ettinger é reeleito presidente bicolor para o biênio 2023/24

O Paysandu já determinou o presidente para o biênio 2023 e 2024, Maurício Ettinger, da chapa "Paysandu Força Total", foi reeleito para mais dois anos de mandato. O mandatário bicolor venceu os concorrentes Felipe Fernandes e Sérgio Solano nas eleições bicolores, que ocorreram nesta quarta-feira (8), na sede social.

Ettinger liderou com folga em todas as parciais da eleição. No final, o candidato e atual presidente venceu com 521 votos, contra 234 de Felipe Fernandes. Sérgio Solano ficou em terceiro com 66. Houve cinco nulos. Foram 826 votos ao todo. A posse será em janeiro de 2023, em data ainda a ser divulgada.

No total, 1.384 sócios proprietários e remidos estavam habilitados a escolher o novo mandatário do Papão. Além de presidente, vices e secretários da Assembleia Geral, todos eleitos em chapa conjunta, foram preenchidas 25 vagas para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho Deliberativo, e também 25 vagas para o cargo de Conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo.

Primeiras palavras

Logo após a divulgação do resultado, Maurício Ettinger deu as primeiras palavras como candidato vencedor. Segundo o mandatário do clube, os ídolos do Papão, Vandick, Zé Augusto e Robgol participarão do futebol do clube e que a pré-temporada começa no dia 9 de janeiro, em Barcarena.

"A palavra-chave é continuidade. A gente vai fazer um trabalho melhor que neste ano. Vai ser um ano glorioso para o Paysandu. Esses que não votaram [em mim], o clube está aberto, é de todos e estão convidados a participar, o Paysandu é de todo mundo. A partir de amanhã (8) ou depois de amanhã (9) vamos anunciar os contratados, a reapresentação é 27/12, a meta principal é o acesso este ano. Vandick, Robgol e Zé Augusto estarão todos no futebol. Por enquanto, Márcio Fernandes é o técnico", anunciou Ettinger.

Principais desafios

A chapa vencedora terá alguns desafios. Nos últimos quatro anos, o principal objetivo bicolor sempre foi o acesso à Série B. No entanto, em todos os estas temporadas, o Paysandu ficou pelo caminho, caindo na fase final da Terceirona e permanecendo na Série C.

Outro ponto importante é o Centro de Treinamento Raul Aguilera. O clube tem dificuldades para continuar as obras do espaço desde 2016. A promessa de entregar um campo, por exemplo, já foi estendida várias vezes.

Já no lado das finanças, Maurício Ettinger terá que administrar dívidas e manter o teto financeiro, para evitar novos bloqueios nas contas. Vale lembrar, nos últimos anos, o clube enfrentou vários imbróglios por débitos não pagos, especialmente a ex-jogadores.

Candidatos derrotados

Logo após o resultado, Felipe Fernandes deixou o local e não conversou com a imprensa. Já o candidato Sergio Solano pegou o microfone e disse que não vai entrar com recurso, mas tem uma denúncia a fazer sobre Maurício Ettinger. "Não vou fazer o recurso dado o número de votos [apenas 66], mas vamos dar procedimento com uma denúncia", garantiu.