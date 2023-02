Paysandu: Márcio Fernandes lamenta baixas no time: 'Não é a equipe ideal'

O Paysandu está na reta final da preparação para a estreia no Campeonato Paraense 2023, mas o técnico, Márcio Fernandes, não demonstra muita satisfação com a equipe do clube para o início de temporada. Na quinta-feira (9), às 20h, na Curuzu, o Papão joga contra o Itupiranga, na abertura da segunda rodada do estadual.

Durante a entrevista coletiva desta terça-feira (7), o comandante abordou as lesões sofridas nos amistosos e também o mercado de transferências. O comandante constatou alguns problemas e afirmou que o time atual não é o que se esperava para o início do campeonato.

"Perdemos sete jogadores da equipe titular. Tivemos uma eleição em dezembro, perdemos tempo no mercado. Alguns jogadores que estavam certos com a gente - não vão ficar esperando - foram para outras equipes. Ficamos com menos opções no mercado. A gente espera que devagar possamos colocar nossa forma de jogar, mas ainda não é a equipe ideal", afirmou.

Os amistosos - os quais o clube fez três neste início de ano - também foram alvo de críticas. Não por causa de resultados ou desempenhos, mas pelas lesões que fazem com que o Paysandu chegue desfalcado para o início do estadual. Márcio admitiu que a equipe que tinha na cabeça para a estreia passou por mudanças.

"Tiramos proveito de algumas coisas, mas tiveram muitas negativas. Perdemos muitos jogadores. Estamos com o Ricardinho fora, Eltinho fora, Samuel fora. Ainda temos possibilidade de contar com alguns desses, mas perdemos em amistosos. Tínhamos um time-base na cabeça e não vamos conseguir colocá-lo em prática no primeiro jogo", concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da estreia do Paysandu no Parazão pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.