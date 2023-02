Provável titular do Paysandu relembra ‘aviso’ de Nicolas: ‘Não se joga aqui com estádio vazio’

Após não ter jogado na primeira rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu entra na reta final da preparação para a estreia. Na quinta-feira (9), às 20h, no Estádio da Curuzu, o Papão recebe o Itupiranga, pela abertura da segunda rodada do torneio.

Provável titular na estreia bicolor, o lateral-esquerdo Juan Tavares admitiu que ainda não conhece muito sobre o adversário do meio de semana. Mas que, segundo o atacante ex-Paysandu Nicolas - atualmente no Goiás (onde foi companheiro de Juan) - a pressão da torcida é crucial nos jogos.

"Pelo o que estou pegando de informação com alguns jogadores, os times sentem na Curuzu, até pela própria torcida, o clima. Não sei como eles vêm, mas vamos fortes contra eles. O Nicolas me falou que não se joga aqui com estádio vazio. Estou curioso para ver como vai ser a presença da torcida na quinta", disse o defensor.

O técnico Márcio Fernandes ainda realiza alguns últimos ajustes no time que deve estrear, mas a lateral-esquerda parece ter um Juan Tavares partindo em vantagem. Isso porque o principal concorrente da posição, Eltinho, teve uma lesão muscular no amistoso contra a Tuna e passa por cuidados. Juan falou sobre a disputa por uma vaga no time:

"A disputa está muito boa. Infelizmente o Eltinho acabou se lesionando. A partir do momento que o Campeonato foi adiado, consegui pegar mais ritmo. Pitbull tem feito bons treinos, mas não queremos passar por cima de ninguém, todos querem fazer o melhor para o Paysandu", concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da estreia do Paysandu pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.