Com ex-diretor do Flamengo, Paysandu contrata consultoria para fazer reforma administrativa no clube

O Paysandu anunciou no último final de semana um acordo que promete mudar de vez a administração do clube. O Bicola assinou contrato com a Alvarez & Marsal, escritório internacional especializado na reestruturação administrativa de times de futebol. Quem vai liderar este processo na Curuzu como representante da consultoria será Fred Luz, ex-diretor executivo do Flamengo.

Fred esteve ligado ao início da "era de ouro" do Flamengo. Ele entrou no clube em 2013, no início da gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, e ficou no clube até 2019, quando iniciou o mandato do atual presidente, Fernando Landim. Na Gávea, Fred liderou o processo de reestruturação financeira que transformou o clube em um dos mais ricos do Brasil nos anos seguintes.

Em entrevista à Papão TV, canal do Paysandu no YouTube, Fred disse que foi contratado para realizar um serviço de diagnóstico de problemas na Curuzu, com duração prevista durar entre seis e oito semanas. A partir dessa análise, clube e consultoria devem negociar novas metas a serem alcançadas.

"O que nós temos de certo é que esse nosso primeiro contrato é para nós fazermos um diagnóstico em que a gente, fundamentalmente, procura identificar qual é o nosso Paysandu dos melhores sonhos - ou seja, onde é que o Paysandu poderia estar se estivesse sendo bem administrado e tudo estivesse sendo tudo bem-feito, onde é que o Paysandu poderia estar - e onde o Paysandu está hoje. Também identificar quais são os caminhos e quais as iniciativas que vão permitir que o Paysandu saia dessa situação atual para esse Paysandu dos sonhos", explicou Fred.

Plano final: Série A

O retorno à Primeira Divisão do Brasil talvez seja o maior sonho da torcida do Paysandu. Acostumado a ocupar a prateleira de cima do futebol nacional no início dos anos 2000, o Bicola está a 18 anos "vagando" entre participações pouco expressivas nas Séries B e C do Brasileirão.

De acordo com Fred Luz, o Paysandu tem grande potencial de voltar à elite nacional, basta, no entanto, colocar a casa em dia. Ele pede a torcida paciência e afirma que um processo de reestruturação administrativa e financeira pode demorar vários anos.

"Pelo que eu vejo, pelo tamanho do Pará, de Belém, comparando com outros clubes do Brasil que estão até em cidades menores, de menor potencial e menor torcida, eu entendo que o potencial do Paysandu é enorme, é questão de trabalhar de uma forma estruturada. É mal comparando, porque as dimensões são muito distintas, mas, por exemplo, quando eu entrei no Flamengo o clube era desacreditado e lutava para não cair, e olha o que o Flamengo, depois de seis, sete, dez anos o que foi construído?", questiona.

Flamengo é a principal meta

A mudança de patamar competitivo do Flamengo nos últimos anos deve ser utilizada pela Alvarez & Marsal como exemplo do que fazer no Paysandu. Fred diz que, guardadas as devidas proporções, ambas as equipes são grandes no cenário nacional e que devem subir os "degraus evolutivos" com calma, para não ultrapassar processos de desenvolvimento administrativo.

"Embora o potencial seja muito grande, o caso do Flamengo é um exemplo disso, é o Paysandu, nas devidas proporções, também. Essa trajetória tem que ter uma certa paciência porque o Paysandu não vai sair do dia para a noite do estado em que está, que não é desesperador, mas ele vai precisar trilhar o caminho da Série C para a Série B com solidez; depois desenvolver na Série B para, lá na frente, ter os recursos necessários para entrar e ficar na Série A", explicou.