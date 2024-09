Paysandu: Márcio Fernandes desembarca em Belém e pede apoio da torcida: 'Juntos seremos fortes'

Sem alarde e nenhum ruído, Márcio Fernandes desembarcou em Belém na noite desta segunda-feira (9), para a missão de salvar o Paysandu da zona de risco na Série B. A nova contratação bicolor para o lugar de Hélio dos Anjos é bem conhecida do futebol paraense, com passagens na dupla Re-Pa. O técnico foi recebido pela assessoria do clube e rapidamente conversou com a imprensa sobre o novo desafio.

Sem muito a questionar, o torcedor desta vez não foi até o aeroporto, como de costume. Pudera. A situação bicolor na Série B não é das melhores, com o time atualmente na 15ª posição, duas acima da zona de rebaixamento. Ao ser questionado sobre a dificuldade do que lhe espera, Márcio mostrou tranquilidade e, estrategicamente, puxou para si a torcida.

"A gente está há um longo tempo nessa estrada, já pegamos situações complicadas. Uma no Santos, que estava na zona do rebaixamento e tiramos. Outra próxima, que foi do Londrina. Agora é contar com o apoio da nossa torcida para que, juntos, a gente se torne mais forte", disse. Este ano, Fernandes dirigiu duas equipes, o Santo André e o Vila Nova, de onde foi demitido após ser goleado duas vezes justamente pelo Papão da Amazônia, na final da Copa Verde. Em relação a esse episódio, o treinador fez a sua defesa.

"O Vila, quando chegamos lá, estava numa situação conturbada. Conseguimos reverter a situação, fizemos contratações, essas que deixaram o time num lugar muito bom na Série B. Disputamos dois títulos e fomos vice nos dois, em situações difíceis, contra times da Série A (Campeonato Goiano). A outra (Copa Verde) é que conseguimos passar de Goiás, Cuiabá e numa noite muito complicada tivemos uma derrota, essa que muitos falam", minimiza, acrescentando que a equipe tinha 14 desfalques, sendo obrigado a usar jogadores da base.

Página virada, o técnico disse ainda que pretende devolver ao Paysandu a confiança de outrora. Esta é a sua segunda passagem pelo Paysandu. Durante sua primeira passagem, entre 2022 e 2023, Márcio comandou a equipe bicolor em 66 jogos, alcançando 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas, comandando a equipe no tricampeonato invicto da Copa Verde. A experiência encerrou em abril de 2023, após a eliminação na semifinal do Campeonato Paraense.

"Nós tivemos uma passagem vitoriosa dentro do Paysandu, onde, quando cheguei, o time não vencia na Curuzu e fizemos uma invencibilidade muito grande, com vitórias grandes, um time pra frente, com futebol bonito. Até hoje muitos me ligam para falar daquele tempo. A Curuzu estava sempre cheia. É isso que vamos fazer no Paysandu de novo, fazer com que a Curuzu seja a nossa casa", encerra. O primeiro desafio do treinador será no próximo dia 14, em casa, contra o Guarani.