Paysandu: Marcão é liberado pelo DM e pode ser reforço na partida contra o Vitória-BA, pela Série C

O zagueiro Marcão pode reforçar o Paysandu na próxima rodada da Série C, contra o Vitória-BA. O jogador, que se recuperava de uma lesão na região lombar, foi liberado pelo departamento médico do clube e vai viajar com o restante da delegação para Salvador, local do jogo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (15) pela assessoria de imprensa bicolor.

Com o reforço de Marcão, o técnico Márcio Fernandes terá três opções para o setor mais desfalcado do Paysandu: a zaga. Além do jogador ex-Remo, a comissão técnica ainda conta com Douglas e Bruno Leonardo para a posição.

Na última semana, o Paysandu teve baixas de peso no miolo defensivo. O capitão da equipe e titular absoluto na Série C, Genílson precisa cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, tomado na partida contra o Confiança-SE, semana passada. Além dele, Lucas Costa está no departamento médico tratando uma lesão no joelho.

A partida contra o Vitória-BA pode marcar uma classificação antecipada do Paysandu à próxima fase do torneio. Com 25 pontos, o Papão precisa apenas de uma vitória para atingir a meta estipulada pelos matemáticos para garantir vaga no quadrangular de acesso. Por outro lado, o Leão da Barra, adversário Bicolor, quer vencer para se afastar da zona de rebaixamento e entrar na briga por uma posição entre os oito primeiros.

Vitória-BA e Paysandu se enfrentam no domingo (17), às 16h, no estádio Barradão em Salvador, pela 15ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da TV Liberal e cobertura Lance a Lance pelo OLiberal.com.