Casa cheia! Quase 10 mil torcedores já compraram ingressos para Vitória x Paysandu pela Série C

O domingo (17) é dia de jogo decisivo em Salvador (BA), entre Vitória-BA x Paysandu, válido pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão. A diretoria do clube baiano quer casa cheia e a expectativa é que 30 mil torcedores estejam apoiando o clube no Barradão.

O perfil oficial do clube rubro-negro no Twitter informou que mais de 9 mil pessoas já garantiram ingressos para a partida diante do Papão. O Vitória está na 12ª posição na tabela da Série C com 18 pontos e briga por uma vaga no G8 da competição.

Jogando no Barradão, o Vitória possui um aproveitamento de 42.9% e não consegue “engrenar” ao lado do torcedor. Em casa, o Leão da Barra disputou sete partidas, com três triunfos e quatro derrotas. A equipe baiana está há três partidas sem perder e na última rodada derrotou o São José-RS, concorrente direto por uma vaga no G8, fora de casa, pelo placar de 2 a 1.

Maior torcida

O clube baiano é o “arrasta povo” na Série C. O Vitória possui a melhor média de público na competição, com 8.481 torcedores por partida. O maior público da Terceirona é do rubro-negro, na partida contra o Volta Redonda-RJ, onde 27.671 pessoas acompanharam a derrota do Leão para o Voltaço.

Papão fora de casa

Já o Paysandu possui um aproveitamento longe de Belém bem abaixo, com apenas 33,3% dos pontos conquistados. Os últimos jogos fora de casa, o clube paraense arrancou um empate diante do Remo, no clássico Re-Pa e foi derrotado pelo Aparecidennse-GO.

Agenda

Vitória x Paysandu duelam neste domingo (17), às 16h, no Barradão, em Salvador (BA). A partida terá transmissão ao vivo pela TV Libera e também pelo lance a lance de OLiberal.com.