Paysandu mantém sigilo sobre o resultado do encontro com presidente da CBF

O Paysandu participou de uma reunião com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, na tarde da última quarta-feira (26) para tratar de questões financeiras dos clubes que estão na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi o executivo de futebol do Paysandu, Ítalo Rodrigues.

Apesar do presidente do clube, Maurício Ettinger, ter adiantado o teor do encontro na última terça-feira, no lançamento do novo unfirme, o resultado foi mantido em sigilo. A reportagem entrou em contato com o clube, que não se posicionou. A reunião foi praticamente com o Papão, que representou os interesses dos times da Série C do Brasileiro.

A reportagem ainda apurou que nesta sexta-feira, no período da tarde, está marcada uma reunião, por chamada de vídeo, entre todos os clubes da Série C para que o clube possa repassar o que ocorreu no encontro com o presidente da CBF.

LEIA MAIS:

Paysandu e clubes da Série C reúnem hoje com a CBF; equipes pedem apoio financeiro

Enquanto a diretoria bicolor cuida da parte financeira do time, os jogadores se preparam para a estreia na Série C. Na primeira rodada da fase de grupos, o Paysandu enfrenta o Tombense no sábado (29), às 19 horas, no Almeidão, em Tombos (MG), com transmissão lance a lance em OLiberal.com.