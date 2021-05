Paysandu e clubes da Série C reúnem hoje com a CBF; equipes pedem apoio financeiro

Hoje é um dia importante para o Paysandu. Os clubes da Série C irão conversar com os representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando um apoio financeiro nesta temporada. A reunião ocorre nesta tarde, na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) e o Papão será representado pelo executivo de futebol Ítalo Rodrigues, que faz parte da comissão de clubes da Série C.

Diferente das Séries A e B que os clubes recebem cota de patrocínio, a Série C tenta sobreviver, ainda sem a presença de público nos estádios. Representantes dos clubes buscam junto à CBF um aporte financeiro para a competição, que terá início neste final de semana.

“A reunião seria ontem, mas foi adiada para hoje, pois o presidente da CBF pediu para participar. Temos um pedido de uma cota da Série C, que o presidente ficou de dar uma resposta nessa reunião, além de outros pedidos como placas de publicidade e direitos de transmissão. Estamos atrás de várias alternativas de receitas, pois sem isso não conseguiremos sobreviver”, disse, Maurício Ettinger, presidente do Paysandu.

GOVERNO DO ESTADO

A diretoria do Papão já reuniu com o Governador do Estado, Helder Barbalho, solicitando um reajuste no patrocínio que o clube recebe, mas o assunto está sendo estado.

“Pedimos um aumento ao governo do estado em relação a cota do Banpará do ano passado para esse ano. O governador falou que iria estudar parceiros que pudessem patrocinar o Paysandu”, finalizou.

O CAMPEÃO

O Papão conquistou no último domingo o bicampeonato do Parazão e já pensa na Série C. A estreia bicolor ocorre no sábado (29), ás 19h, em Tombos (MG), contra o Tombense-MG. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.