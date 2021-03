Paysandu: Itamar Schulle descarta uso integral de atletas recém-chegados na partida contra o Paragominas

O técnico do Paysandu, Itamar Schulle, já afirmou que o processo de construção de identidade bicolor terá continuidade no andamento do Campeonato Paraense 2021. Portanto, pela lógica, aguarda-se evolução no segundo compromisso da temporada 2021: nesta quinta-feira (4), às 18h, contra o Paragominas, na Arena Verde. Itamar comentou sobre esse e outros assuntos durante a coletiva desta tarde.

Formação do elenco

“Estamos na formação de um elenco que está saindo de uma pré-temporada. Jogadores que chegaram durante a pré-temporada, sendo que todos esses dias chegaram jogadores para equipe. Então, temos muito trabalho a ser feito, temos jogadores vindo para fazer avaliação, transição, temos outro grupo fazendo trabalho comigo”

Reforços regularizados, mas longe da forma física

“Temos feitos as avaliações físicas, médicas. Alguns ainda não possuem condições para entrar em campo, se colocarmos assim corremos o risco de termos mais de 70% de ter atleta com lesão. Ai voltamos para estaca zero e prejudica o clube”

Restrições do novo decreto

“Conversamos hoje (quarta-feira) pela manhã com o departamento médico e a diretoria do clube, mas eu torço muito para que as atividades continuem, mas todos temos que tomar todos os cuidados devidos, considerar as responsabilidades que temos. Eu vejo que a vida precisa ter um prosseguimento, torço para que tudo volte ao normal. Que a vacina venha para todos para que podemos seguir com as nossas vidas”