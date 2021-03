Com maestro na lista, Paysandu divulga relacionados para jogo contra o Paragominas

Com viagem agendada para às 10h, o Paysandu definiu todos os jogadores relacionados para o jogo contra o Paragominas. A partida será nesta quinta-feira (04), a partir das 19h. As novidades são a ausência do goleiro Victor Souza, bem como a presença do meia Ruy, que tende a ser o principal articulador das jogadas bicolores.

Veja todos os relacionados

Goleiros: Adailton e Paulo Ricardo;

Zagueiros: Denilson, Perema, Kerve e Yan;

Lateral-direito: Israel;

Laterais-esquerdo: Bruno Collaço e Diego Matos;

Volantes: Adriel, Elyeser, Mateus Lopes e Ratinho;

Meias: Júlio Cezar, Rikelton e Ruy;

Atacantes: Ari Moura, Igor Goularte, Nicolas e Marlon.