Por causa do decreto estadual, jogo entre Paragominas e Paysandu muda de horário

A Federação Paraense de Futebol (FPF) alterou o horário da partida entre Paragominas e Paysandu pela segunda rodada do Campeonato Paraense. O jogo estava marcado para 19 horas desta quinta-feira (4). Por causa do decreto estadual, que definiu o bandeiramento vermelho para todo o estado do Pará e toque de recolher das 22 horas até 5 horas da manhã, como medida para evitar a propagação do novo coronavírus, o jogo mudou para 18 horas.

FPF confirmou a mudança de horário (Reprodução)

O jogo será realizado nesta quinta-feira, na Arena Verde, em Paragominas, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.