Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Amazonas; Papão vai utilizar renda para o CT

O Paysandu jogará na próxima rodada do quadrangular da Série C fora de casa, contra o Botafogo-PB, porém, o clube vai iniciar as vendas de ingressos para a partida diante do Amazonas-AM nesta terça-feira (19) e informou que parte da renda da partida será revertida para as obras do Centro de Treinamento. As vendas dos bilhetes já iniciaram.

O Papão informou através de suas redes sociais, que o clube irá utilizar 20% da renda do jogo contra o Amazonas-AM, marcado para o dia 1 de outubro, no mangueirão. O clube alviceleste ainda desafia a torcida bicolor a bater um novo recorde do Mangueirão, após ultrapassar o público da Seleção Brasileira no último jogo contra o Belo, quando mais de 44 mil torcedores pagaram ingresso e mais de 49 mil estiveram presentes no Colosso do Bengui.

O CT do Paysandu fica no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O clube pretende entregar o primeiro campo no final deste ano e já iniciou o plantio. A intenção é que outro campo esteja pronto no início da temporada 2024.

"Atenção, fiel! Vamos investir 20% da renda que será arrecadada no jogo contra o Amazonas nas obras do nosso CT. Bora quebrar mais um recorde?", publicou o clube em suas redes sociais.

Os ingressos para a partida contra o Amazonas já estão disponíveis. Os bilhetes para o setor de arquibancada lado A custa R$50, já para o lado B R$60. Os ingressos do setor de cadeiras para o lado A custa R$100 e lado B R$120. O torcedor pode adquirir os bilhetes em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além de ter a opção de comprar online através do site .