Paysandu inicia troca de ingressos para torcedores que participaram de campanhas do clube

O Paysandu iniciou nesta terça-feira (5) e vai até amanhã (6), a troca de ingressos para o jogo contra o Botafogo-PBm pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C, marcdo para a próxima segunda-feira (11), na Curuzu. Os torcedores que participaram das campanhas “Jogo da Vida”, “Passaporte Bicolor” e “Em nome da Payxão” podem fazer a retirada dos bilhetes.

Os torcedores podem fazer a troca pelos ingressos no Bistrô Bicolor, localizado no Estádio da Curuzu, a partir das 14h até às 17h nesta terça-feira (5), Já na quarta-feira (6), os bilhetes serão retirados no horário das 9h às 17h, também no Bistrô Bicolor.

As ações realizadas pelo Paysandu foram feitas durante a fase crítica da pandemia de covid-19, visando arrecadar recursos para honrar as despesas mensais do Papão. Nesta primeira partida do Paysandu com a presença de público na Série C, em torno de 5 mil torcedores poderão acompanhar a partida, porém, ingressos para venda depende das retiradas dos bilhetes das campanhas realizadas pelo clube, além do check in feito pelos sócios-torcedores do Papão, caso ainda sobre ingressos eles serão colocados à venda na próxima quinta-feira (7), com o valor de R$120 para a arquibancada central e R$100 para as arquibancadas da Travessa Curuzu e Travessa do Chaco. Já o bilhete para as cadeiras custará R$160

Para adquirir o ingresso do jogo o torcedor precisa apresentar um documento oficial com foto, além do cartão de vacinação com o ciclo completo com as suas doses da vacina contra a covid-19, Astrazeneca, Coronavac e Pfizer, ou então a dose única da Jansen. Quem não tiver o cartão de vacinação, pode apresentar o aplicativo do ConectSUS. O procedimento no ato da compra também se repete para entrar no estádio.