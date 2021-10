Paysandu prepara Curuzu para o retorno do público ao estádio

Na partida contra o Botafogo (PB), na próxima segunda-feira (11), a Curuzu já terá público e o Paysandu se prepara para receber o torcedor bicolor. Assim, o clube faz a limpeza, higienização e pintura no estádio, que também contará com o placar eletrônico reformado.

“Estamos preparando a Curuzu para receber o nosso torcedor novamente. Todas as arquibancadas foram pintadas e as cadeiras também. Banheiros estão prontos e higienizados. O placar eletrônico para informações e publicidade também está de volta. Além de ser uma obrigação nossa, a torcida bicolor merece ver um dos maiores patrimônios do clube bem cuidado, bem zelado”, disse o vice-presidente de Operações do clube, Felipe Fernandes.

A volta do público deve ser uma força a mais para Paysandu, que está no quadrangular de acesso que pode dar o acesso para a Série B do Brasileirão.

Paysandu e Botafogo (PB) se enfrentam na próxima segunda-feira (11), às 20h, na Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance no site de OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de O Liberal.