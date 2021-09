Após 19 meses sem público, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo na Curuzu

Após 19 meses sem receber a torcida na Curuzu, o Paysandu inicia a venda de ingressos nesta sexta-feira (1°) para o duelo contra o Botafogo-PB, marcado para o dia 10 de outubro, às 16h, no estádio bicolor. A partida está agendada para segunda-feira (11), após alteração confirmada pela CBF.

Vale lembrar que terão acesso ao estádio somente aqueles que tiverem completado o ciclo de vacinação contra a covid-19. Para comprovar, é necessário apresentar a carteira de vacinação impressa ou o aplicativo Conecte SUS, além de RG e CPF.

Preços

De acordo com a publicação do clube no site oficial, os ingressos de arquibancada custam R$ 120, a central, e R$ 100, Chaco e Curuzu. Já as cadeiras custarão R$ 160. Associados que já possuem a carteirinha do antigo Sócio Bicolor poderão apresentá-la no dia da partida. Os novos adeptos vão receber uma carteirinha virtual que vai servir como ingresso.

Períodos pela internet

No mesmo dia, também começa a abertura do período de check-in, exclusivo para adeptos do Sócio Fiel Bicolor, por meio do site. Segundo o clube, no total, 5.186 mil torcedores terão acesso ao estádio.

Até a próxima quarta-feira (6), os associados nos planos Bancada Fiel e Cadeira Bicolor precisam confirmar presença na partida pelo página do programa sócio-torcedor do Papão. Já os participantes do Papão da Curuzu poderão comprar ingressos com 50% de desconto durante o mesmo período.

Caso a carga de ingressos não seja esgotada, o restante entradas será colocado à venda para o público em geral na quinta-feira (7).

Troca por ingressos

Entre os dias 5 e 6 de outubro, terça e quarta-feira, o clube vai montar um posto na Sede Social para atender presencialmente aos torcedores que participaram de promoções que previam a disponibilização de ingressos.