Devido ao Círio, CBF muda data da estreia do Paysandu em casa no quadrangular da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira (30) que alterou a data da partida entre Paysandu e Botafogo-PB, pela 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. De acordo com a CBF, o jogo será disputado na segunda-feira (11), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Inicialmente a partida estava marcada para ocorrer no domingo (10), dia do Círio de Nazaré. Segundo a CBF, a mudança da data do jogo acolheu uma recomendação da Polícia Militar. A corporação afirmou que não teria efetivo suficiente para empregar na partida, devido às demandas impostas pelas festividades da Quadra Nazarena.

A mudança da data da partida foi discutida ao longo desta semana. Conforme havia sido antecipado pelo O Liberal, tanto PM, quanto o Paysandu, eram contrários a realização do jogo no domingo de Círio. A Federação Paraense de Futebol (FPF) chegou a solicitar informações à Polícia Militar sobre policiamento para elaborar um ofício. O documento, inclusive, foi enviado à CBF, como justificativa para mudança da data do jogo.

Vale ressaltar que a partida entre Paysandu e Botafogo-PB será a primeira do Papão com público depois de 19 meses. A liberação foi confirmada pelo Conselho Técnico da CBF, que autorizou o retorno do público em todas as partidas do quadrangular de acesso da Série C. No conselho técnico ficou decidido também que os 20 clubes da Série C desta temporada receberão uma ajuda de R$200 mil da CBF.

O torcedor bicolor precisa estar com a vacinação completa com as duas doses contra a covid-19 (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou dose única da Jansen). É necessário apresentar o cartão de vacina ou o Conecte SUS, documento com foto e CPF no ato da compra, o mesmo ocorrendo para entrar no estádio.