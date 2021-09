FPF envia ofício à PM pedindo informações sobre policiamento no jogo do Paysandu no Círio

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou que deve solicitar à Polícia Militar do Pará informações sobre a possibilidade de realização da partida entre Paysandu e Botafogo-PB, no dia 10 de outubro, domingo do Círio. Segundo a Federação, o policiamento do jogo poderia ser prejudicado, devido ao efetivo que será empregado na segurança das festas da Quadra Nazarena. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício da FPF, Maurício Bororó.

De acordo com ele, a Federação vai elaborar um ofício pedindo à PM informações sobre a possibilidade de realização da partida. O documento deve ser enviado nesta terça-feira (28).

Segundo apuração de O Liberal, a Federação foi questionada sobre a realização do jogo pela própria presidência do Paysandu. O clube paraense enviou um oficio à FPF destacando a dificuldade de realização da partida em um domingo de Círio.

Ainda de acordo com a apuração, a tendência é que a PM avise a FPFsobre a impossibilidade de realização do jogo no final de semana do Círio. Caso isso seja confirmado, a Federação solicitará o adiamento do jogo para a segunda-feira (11), à noite. A sugestão já teria sido aprovada pela PM e pelo Paysandu.

Oficialmente, a FPF informou que aguarda a resposta do ofício por parte da PM. Assim que receber uma sinalização do órgão de segurança, vai enviar possíveis sugestões de alteração da partida à CBF. Cabe à entidade máxima do futebol nacional decidir pela remarcação ou não da data do jogo.

Possível volta do público

De acordo com o presidente do Paysandu, Mauríco Ettinger, a segunda fase da Série C deverá contar com a presença de público nos estádios. A decisão, assim como ocorreu nas partidas da Série B, cabe à CBF.

Sobre o tema, Ettinger acredita que a decisão sairá até terça-feira (28). Caso seja confirmada, a Curuzu poderá receber 30% da capacidade de público já na partida contra o Botafogo-PB.

A tabela detalhada da Série C foi divulgada nesta segunda (27). O Paysandu estreia na nova fase da competição no próximo domingo (3), contra o Criciúma, às 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.