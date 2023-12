Paysandu fatura segunda etapa e leva o pentacampeonato de Remo; veja mais

O Paysandu mantém a hegemonia nas águas da baía do Guajará. Pelo quinto ano consecutivo, o Papão da Curuzu levou a melhor no Campeonato Paraense de Remo. O título deste ano consolida a supremacia do clube nas águas, carregando agora um pentacampeonato.

Os atletas bicolores brilharam ao vencerem em quatro das dez provas disputadas: 2x masculino sênior, 2x feminino master, 4x masculino master e 8+ feminino sênior. O Paysandu encerrou o dia no topo do pódio, somando 27 pontos, seguido pelo Clube do Remo com 19 pontos, e a Associação Guajará com 18.

Antônio Couceiro, diretor de regatas e notável benemérito do clube, destacou a importância de levar mais um título no esporte amador. "Mantivemos nossa supremacia nesta competição estadual. Nosso trabalho diário foi intenso para alcançar nossos objetivos e hoje colhemos os frutos de mais uma temporada vitoriosa. Todos estão de parabéns", reconheceu.

Bicolores celebram a conquista do pentacampeonato. (Ascom Paysandu)

Na pontuação final, o Paysandu alcançou 60 pontos, enquanto o Remo somou 40 e o Guajará, 29. A equipe bicolor agora completa 20 etapas consecutivas sem derrotas, desde 2019.