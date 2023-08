Regata presta homenagem a cinegrafista e velejador Ronaldo Silva, falecido em 2022; saiba mais

Velejadores de Belém se reuniram neste sábado (26) para participar de uma regata em homenagem ao cinegrafista Ronaldo Silva, falecido em junho do ano passado. A celebração reviveu a memória do grande profissional da imprensa e desportista apaixonado.

O evento é promovido pela ANB (Associação Náutica de Belém) e contou com a presença de cinco embarcações e 20 velejadores. A largada e chegada ocorreram no Direct Marine, que fica no bairro da Condor e o percurso se estendeu por quase 10 quilômetros

Segundo Edward Leão, um dos organizadores do evento, a homenagem a Ronaldo se tornou um evento tradicional da vela paraense. Segundo ele, a regata foi incluída no calendário de atividades da Associação Náutica de Belém.

"O Ronaldo era um amigo acima de tudo. Temos um calendário de regatas e costumamos homenagear pessoas importantes para o esporte. Agora resolvemos fazer um evento em memória ao Ronaldo. Ele sempre foi um cara muito participativo nos nossos eventos e sentimos a falta dele. Aproveitamos e usamos o nosso calendário para fazer essa homenagem. Ele sempre será lembrado com muito carinho", disse.

Ronaldo Silva

Cinegrafista Ronaldo Silva (Foto: Divulgação Redes Sociais)

O cinegrafista perdeu a vida enquanto praticava o esporte. Ao tentar prestar socorro a uma embarcação com problemas, próximo à Ilha do Combu, o velejador acabou sendo levado pela correnteza e foi achado cerca de cinco quilômetros até ter o corpo encontrado no complexo Ver-o-Rio, em Belém.