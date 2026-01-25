Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu

O dia de hoje marca mais do que a estreia do Paysandu no Campeonato Paraense de 2026. Às 17h, na Curuzu, o torcedor bicolor verá pela primeira vez em campo um time que tenta virar a página após uma das temporadas mais traumáticas da sua história recente. O rebaixamento para a Série C, consumado em 2025, deixou marcas profundas — dentro e fora de campo — e transformou o Parazão no ponto de partida de uma reconstrução que será lenta, silenciosa e, sobretudo, necessária.

Com menos recursos financeiros, elenco enxuto e um discurso que passou a priorizar formação e competitividade possível, o Paysandu se apresenta reformulado. Poucas peças permaneceram do ano passado. Sob o comando de Júnior Rocha, o clube optou por um caminho pragmático: apostar em jovens da base, buscar reforços pontuais e reorganizar o futebol a partir de uma nova lógica, mais compatível com a realidade da Série C.

A pré-temporada, iniciada ainda em 16 de dezembro, foi marcada por testes constantes e observações detalhadas das categorias de base. A ideia ficou clara desde cedo: abrir espaço para quem pode crescer junto com o clube. A tendência é que apenas quatro jogadores remanescentes de 2025 iniciem a estreia como titulares, em uma equipe que terá maioria de estreantes no futebol paraense — e alguns, inclusive, no próprio Paysandu.

Se há um setor que concentra as maiores expectativas, esse é o ataque. Totalmente reformulado, o trio ofensivo deve ser formado por Ítalo Carvalho, recém-contratado e principal esperança de gols, ao lado de Danilo Peu e Kleiton Pego, ambos vindos do futebol paranaense e que agradaram à comissão técnica durante os trabalhos iniciais. Mobilidade, intensidade e recomposição sem a bola são características que Júnior Rocha tem cobrado desde os primeiros treinos.

No meio-campo, Caio Mello, Henrico e Marcinho formam um setor de transição, com menos brilho individual, mas com a missão clara de dar sustentação ao time e permitir que o ataque jogue mais próximo do gol. Já a defesa mistura experiência pontual com juventude. O uruguaio Yeferson Quintana, que renovou contrato na semana passada, ainda não deve atuar nesta rodada por conta do ritmo de jogo, e a tendência é que o sistema defensivo seja formado por jovens como Luccão e Cauã Dias, ao lado do veterano Edílson e do jovem Castro, em uma linha que será testada desde o primeiro compromisso oficial.

Time santareno treinando (Instagram São Raimundo)

Do outro lado, o São Raimundo chega a Belém cercado de cautela. A delegação desembarcou na capital paraense na sexta-feira (23), e o técnico Robson Melo manteve mistério sobre a escalação. Com 22 atletas relacionados, a definição do time titular só deve acontecer após o último treino, realizado no sábado (24), no campo do Ceju. A equipe aposta na organização e na tentativa de explorar o nervosismo natural do adversário, que joga pressionado pela necessidade de dar respostas imediatas ao seu torcedor.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x São Raimundo – Campeonato Paraense – 1ª rodada

Data e horário: Domingo, 25 de janeiro, às 17h00 (de Brasília)

Local: Estádio da Curuzu, Belém

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Luccão, Castro e Cauã Dias; Caio Mello, Henrico e Marcinho; Danilo Peu, Ítalo Carvalho e Kleiton Pego. Técnico: Júnior Rocha

São Raimundo: Carlos Henrique; Luã, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Belão, Jeff Silva e Ygor; Marcos Felipe, Guilherme (ou Railson) e Raí. Técnico: Robson Melo

ARBITRAGEM

Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva