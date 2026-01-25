Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu

Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h.

Igor Wilson

O dia de hoje marca mais do que a estreia do Paysandu no Campeonato Paraense de 2026. Às 17h, na Curuzu, o torcedor bicolor verá pela primeira vez em campo um time que tenta virar a página após uma das temporadas mais traumáticas da sua história recente. O rebaixamento para a Série C, consumado em 2025, deixou marcas profundas — dentro e fora de campo — e transformou o Parazão no ponto de partida de uma reconstrução que será lenta, silenciosa e, sobretudo, necessária.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com menos recursos financeiros, elenco enxuto e um discurso que passou a priorizar formação e competitividade possível, o Paysandu se apresenta reformulado. Poucas peças permaneceram do ano passado. Sob o comando de Júnior Rocha, o clube optou por um caminho pragmático: apostar em jovens da base, buscar reforços pontuais e reorganizar o futebol a partir de uma nova lógica, mais compatível com a realidade da Série C.

VEJA MAIS

image Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio
Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu

image Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual
Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão

A pré-temporada, iniciada ainda em 16 de dezembro, foi marcada por testes constantes e observações detalhadas das categorias de base. A ideia ficou clara desde cedo: abrir espaço para quem pode crescer junto com o clube. A tendência é que apenas quatro jogadores remanescentes de 2025 iniciem a estreia como titulares, em uma equipe que terá maioria de estreantes no futebol paraense — e alguns, inclusive, no próprio Paysandu.

Se há um setor que concentra as maiores expectativas, esse é o ataque. Totalmente reformulado, o trio ofensivo deve ser formado por Ítalo Carvalho, recém-contratado e principal esperança de gols, ao lado de Danilo Peu e Kleiton Pego, ambos vindos do futebol paranaense e que agradaram à comissão técnica durante os trabalhos iniciais. Mobilidade, intensidade e recomposição sem a bola são características que Júnior Rocha tem cobrado desde os primeiros treinos.

No meio-campo, Caio Mello, Henrico e Marcinho formam um setor de transição, com menos brilho individual, mas com a missão clara de dar sustentação ao time e permitir que o ataque jogue mais próximo do gol. Já a defesa mistura experiência pontual com juventude. O uruguaio Yeferson Quintana, que renovou contrato na semana passada, ainda não deve atuar nesta rodada por conta do ritmo de jogo, e a tendência é que o sistema defensivo seja formado por jovens como Luccão e Cauã Dias, ao lado do veterano Edílson e do jovem Castro, em uma linha que será testada desde o primeiro compromisso oficial.

image Time santareno treinando (Instagram São Raimundo)

Do outro lado, o São Raimundo chega a Belém cercado de cautela. A delegação desembarcou na capital paraense na sexta-feira (23), e o técnico Robson Melo manteve mistério sobre a escalação. Com 22 atletas relacionados, a definição do time titular só deve acontecer após o último treino, realizado no sábado (24), no campo do Ceju. A equipe aposta na organização e na tentativa de explorar o nervosismo natural do adversário, que joga pressionado pela necessidade de dar respostas imediatas ao seu torcedor.

FICHA TÉCNICA

  • Paysandu x São Raimundo – Campeonato Paraense – 1ª rodada
  • Data e horário: Domingo, 25 de janeiro, às 17h00 (de Brasília)
  • Local: Estádio da Curuzu, Belém

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Luccão, Castro e Cauã Dias; Caio Mello, Henrico e Marcinho; Danilo Peu, Ítalo Carvalho e Kleiton Pego. Técnico: Júnior Rocha
  • São Raimundo: Carlos Henrique; Luã, Vera Cruz, Guigui e Klebinho; Belão, Jeff Silva e Ygor; Marcos Felipe, Guilherme (ou Railson) e Raí. Técnico: Robson Melo

ARBITRAGEM

  • Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro
  • Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

parazão 2026
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

É HOJE!

Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu

Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h.

25.01.26 7h00

CHEGOU NA ALCATEIA

Paysandu anuncia contratação de lateral-esquerdo uruguaio

Natural de Montevidéu, Facundo Bonifazi tem rodagem por clubes tradicionais do futebol uruguaio e também uma passagem pelo futebol europeu

24.01.26 19h16

Futebol

Júnior Rocha destaca evolução do Paysandu antes da estreia no Estadual

Técnico elogia dedicação do elenco e projeta início competitivo no Parazão

23.01.26 19h13

DISPUTA

Matheus Capixaba compra briga com Edilson por lateral do Paysandu: “A gente tá aqui pra isso”

Lateral-direito, cria da base bicolor, foi integrado ao elenco profissional e promete chegar não apenas para compor elenco

22.01.26 19h42

MAIS LIDAS EM ESPORTES

MAIS UM!

Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada

Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias

24.01.26 20h01

MEMÓRIA

Conheça a história da vida do artilheiro de todos os tempos do Paysandu

Papão pena pela falta de gols, mas já teve vários grande artilheiros

07.10.18 10h06

DEU LEÃO

Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão

Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo

24.01.26 18h13

FUTEBOL

Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão

O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores

23.01.26 16h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda