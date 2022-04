Paysandu escalado para encarar o Ypiranga com retorno de lateral e com mudança no ataque

O Paysandu recebe o Ypiranga-RS, daqui a poncho, às17h, na Arena Verde, em Paragominas (PA), pela quarta rodada do Brasileiro Série C. O Papão está escalado com mudanças em relação ao último jogo.

VEJA MAIS

Igor Carvalho volta ao time na direita e o atacante Alessandro Vinícius entra jogando no lugar de Robinho, que está machucado.

Paysandu e Ypiranga, jogam às 17h, na Arena Verde pela Série C e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.