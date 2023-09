Paysandu encerra preparação para jogo contra o Amazonas com grande festa na Curuzu; veja mais

A manhã deste sábado (30) foi de muita festa e solidariedade na Curuzu. O último trabalho com bola antes da partida contra o Amazonas foi marcado pela presença maciça da Fiel Bicolor, que fez uma bela festa e, de quebra, arrecadou alimentos que serão destinados às famílias vítimas do incêndio no bairro da Sacramenta. O Papão joga neste domingo, às 17h30, contra a equipe do Amazonas, valendo vaga na final da Série C e o acesso à Série B de 2024.

Logo cedo a Curuzu foi tomada pelo azul celeste. Bandeiras, faixas, bateria. A festa até parecia alguma comemoração, embora o time ainda não tenha decretado o acesso. Ao menos nas probabilidades estatísticas o Paysandu está muito próximo do acesso, tanto que pode garantir a vaga neste sábado, caso o Botafogo-PB vença ou empate com o Volta Redonda em casa. Talvez por conta disso, o clima não poderia ser diferente, seja nas arquibancadas, seja no elenco comandado por Hélio dos Anjos.

Em campo, o treinador do Paysandu trabalhou com bola, fez correções, testes, ajustou sistemas de jogo para o confronto contra o Amazonas, um adversário insosso que já deu muito trabalho no quadrangular decisivo, dentro e fora das quatro linhas. Na última vez em que os times se enfrentaram, na 2ª rodada do quadrangular, os bicolores venceram por 1 a 0, mas perderam fora de campo, quando dois de seus membros foram agredidos covardemente pelo presidente e o diretor de futebol do clube. O caso foi parar na justiça e os dirigentes acabaram suspensos.

Solidariedade

A torcida presente na Curuzu, além de apoiar o time, fez um verdadeiro gesto de amor ao próximo, ao doar uma grande quantidade de alimentos para doação. Na última quarta-feira (27), uma vila de casas no bairro da Sacramenta foi tomada pelo fogo. Em uma das residências morava um ilustre torcedor bicolor, conhecido como "Papa do Paysandu". Ao saber da situação, a diretoria do clube organizou um treino aberto e pediu, como forma de ingresso, um quilo de alimento não perecível. A Fiel atendeu prontamente o chamado.

O pastor evangélico Flávio Alexandre esteve presente na Curuzu e levou o filho Inácio. Para ele, além de apoiar o clube, a ida à Curuzu foi um gesto de humanidade. "Acima de tudo eu vim porque o Paysandu é a minha paixão e quando ele chama a gente atende. Segundo, que a bíblia diz que a gente deve ajudar o próximo. Nós estamos orando para todas as pessoas que sofreram essa perda. Um, dois quilos de alimento vai ser muito útil para essas pessoas", garante.

O "Papa do Paysandu" esteve na Curuzu para torcer e agradecer o apoio prestado pelo clube e torcida. (Ascom Paysandu)

Entre os presentes o próprio "Papa" esteve presente, com direito a indumentária nova em folha, já que a anterior, preparada por ele para o Círio de Nazaré, foi perdida no incêndio. "Sou verdadeiramente grato ao Paysandu e à torcida, que tem dado um apoio extraordinário. Eu nunca havia passado por uma situação dessa, mas com a ajuda de todos, nós, moradores da vila, vamos nos recuperar, se Deus quiser", agradece o ilustre torcedor bicolor.