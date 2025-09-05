Capa Jornal Amazônia
Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

Luiz Guillherme Ramos
fonte

No primeiro turno, o Volta venceu o Papão em casa por 1 a 0. (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu retorna ao Mangueirão nesta sexta-feira (05), às 19h, em uma partida que pode definir o rumo do time na Série B. O adversário é o Volta Redonda, vizinho incômodo na parte de baixo da tabela. Para as duas equipes, o confronto vale muito mais do que três pontos: uma derrota aproxima ainda mais do rebaixamento e acende o sinal de alerta no restante da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O momento do Papão é crítico. Lanterna da Série B com 21 pontos, a equipe soma sete jogos sem vencer, incluindo quatro derrotas consecutivas. Do outro lado, o Volta Redonda ocupa a vice-lanterna com 23 pontos e também não conhece a vitória há cinco partidas, deixando o duelo ainda mais tenso.

Além da urgência na pontuação, o jogo marca o retorno do Paysandu ao Mangueirão após mais de três meses longe de seu estádio. Para atrair a torcida, a diretoria lançou promoções de ingressos, e mais de 11 mil torcedores já têm presença garantida, ansiosos para saber o que espera do bicolor paraense ao trocar o palco do espetáculo.

No campo, o técnico Claudinei Oliveira volta a comandar o time após cirurgia para retirada de cálculo renal e pode contar com reforços importantes. O atacante Rossi, que ficou mais de 40 dias afastado por lesão muscular, deve voltar a ser relacionado. Outro nome esperado é o atacante Denilson, recém-contratado do Rio Claro, que pode estrear pelo clube. No total, o Papão trouxe quatro reforços na última janela, apostando em novas opções para tentar deixar a zona de rebaixamento.

O Volta Redonda também chega com novidades. O zagueiro Igor Morais, o volante Thallyson e o meia Igor Maduro foram regularizados e estão à disposição. O atacante Vitinho Lopes, recuperado de lesão, voltou a treinar e pode integrar a lista de relacionados.

Historicamente, o time fluminense confia em seu retrospecto em Belém. Nos últimos quatro confrontos fora de casa contra o Paysandu, o Volta Redonda não foi derrotado. No total, foram oito partidas na capital paraense, com três vitórias e cinco empates, um fator que alimenta a confiança da equipe para buscar pontos e manter o Papão na lanterna da Série B. 

Ficha Técnica

Data: 05/09/2025
Hora: 19h
Local: Mangueirão
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite e Rossi; Marlon, Maurício Garcez e Diogo Oliveira.
Técnico: Claudinei Oliveira

Volta Redonda: Jefferson; Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas.
Técnico: Rogério Corrêa

