Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição

Com o rebaixamento confirmado, o Paysandu se tornou o 17º clube garantido na Série C de 2026, restando apenas três vagas a serem preenchidas pelos demais rebaixados da Série B deste ano.

Além do Paysandu, já estão confirmados Confiança, Ypiranga, Maringá, Ituano, Botafogo-PB, Figueirense, Anápolis, Itabaiana, Guarani, Floresta, Brusque e Caxias, que não conseguiram o acesso à Série B.

Os quatro clubes promovidos da Série D também estão garantidos: Inter de Limeira (SP), Barra (SC), Maranhão (MA) e Santa Cruz (PE).

Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou recentemente mudanças no formato da competição, mas o torneio do próximo ano manterá a mesma estrutura de 2025, com 20 clubes e quatro rebaixamentos. As alterações passam a valer gradualmente a partir de 2027, quando o campeonato será ampliado, e se consolidam em 2028, com 28 equipes divididas em dois grupos.