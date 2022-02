Paysandu divulga relacionados para jogo contra Caeté; confira

Fora de campo por 10 dias, depois do cancelamento da partida contra o Independente, pela terceira rodada, o Paysandu encerrou, com folga, a preparação para o próximo desafio no Parazão 2022, contra o Caeté. Será o terceiro jogo da equipe, que busca manter a invencibilidade, com 100% de aproveitamento até aqui. O técnico Marcio Fernandes divulgou a lista de relacionados para o duelo.

O último trabalho com bola foi realizado na tarde desta terça-feira (8), no gramado da Curuzu. Em seguida, todo elenco foi para o hotel, iniciar a concentração. Sob o comando de Marcio Fernandes, os jogadores fizeram um trabalho tático de posicionamento, seguido de jogadas com bola parada. Alguns jogadores também trabalham finalizações. O tempo total de trabalho foi de cerca de duas horas.

A novidade para o confronto é o retorno às atividades com bola, do goleiro Thiago Coelho, após sofrer um estiramento na coxa esquerda. Apesar disso, o arqueiro não foi liberado para o jogo contra o Caeté. Outros atletas também vetados foram o volante Christian, com dores na coxa direita, e o atacante Dioguinho, fora por conta de incômodo na região do púbis.

Válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense, o jogo entre Paysandu e Caeté será disputado nesta quarta-feira (9), às 20h, no Estádio Banpará Curuzu. ]

Confira os jogadores relacionados: