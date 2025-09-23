Paysandu divulga escalação com laterais adiantados para enfrentar o Novorizontino Márcio Fernandes repete a linha de três zagueiros, agora com Reverson e Bryan Borges jogando como meias. Rossi no banco. O Liberal 23.09.25 18h40 Paysandu e Novorizontino abrem nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Fernandes manteve a linha de três zagueiros usada no jogo passado, contra o Goiás, mas fez mudanças: os laterais Reverson e Bryan Borges atuarão como meias para aumentar a criação de jogadas. Rossi fica no banco, enquanto Maurício Garcez e Diogo Oliveira formam o ataque. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Escalações: Paysandu: Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Dudu Vieira, Leandro Vilela, Reverson e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira. Técnico: Márcio Fernandes. Novorizontino: Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça. Técnico: Enderson Moreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29 PAPÃO PRONTO Paysandu divulga escalação com laterais adiantados para enfrentar o Novorizontino Márcio Fernandes repete a linha de três zagueiros, agora com Reverson e Bryan Borges jogando como meias. Rossi no banco. 23.09.25 18h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h15 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29