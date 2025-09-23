Capa Jornal Amazônia
Paysandu divulga escalação com laterais adiantados para enfrentar o Novorizontino

Márcio Fernandes repete a linha de três zagueiros, agora com Reverson e Bryan Borges jogando como meias. Rossi no banco.

O Liberal

Paysandu e Novorizontino abrem nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu, a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Fernandes manteve a linha de três zagueiros usada no jogo passado, contra o Goiás, mas fez mudanças: os laterais Reverson e Bryan Borges atuarão como meias para aumentar a criação de jogadas. Rossi fica no banco, enquanto Maurício Garcez e Diogo Oliveira formam o ataque.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Dudu Vieira, Leandro Vilela, Reverson e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira.
Técnico: Márcio Fernandes.

Novorizontino: Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça.
Técnico: Enderson Moreira.

.
