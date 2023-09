Paysandu: dirigentes do Amazonas são julgados pelo STJD após briga na Série C

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar, nesta quarta-feira (20), dois dirigentes do Amazonas que se envolveram em um grave incidente na Arena da Amazônia, na partida contra o Paysandu, pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C. O presidente da Onça-Pintada, Wesley Couto, e o gerente de futebol do clube, Frank Bernardo, já estão afastados de suas funções preventivamente.

VEJA MAIS

No último dia 9 de setembro, o Papão venceu o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, mas ao fim do jogo o zagueiro Naylhor e o preparador físico Thomaz Lucena, do time paraense, foram agredidos e feridos por Couto e Bernardo. O jogador do Papão, inclusive, teve uma fratura no nariz por conta da agressão.

Menos de uma semana depois dos incidentes, o presidente do STJD, José Perdiz, em uma decisão monocrática, suspendeu preventivamente os dirigentes. No entanto, a sentença precisa ser aprovada por um colegiado para ter caráter definitivo, fato que vai ocorrer nesta quarta (29).

Wesley Couto é denunciado por infração aos artigos 254-A, 258-B, 243-F, 243-C, e 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Enquanto isso, Frank responde por ter infringido o artigo 254-A do CBJD. O relator do caso é o procurador Alexandre Monguilhott.

Com menor importância, mas também arrolados no processo estão o lateral-esquerdo Raphael Soares, do Amazonas, e o meia Leandrinho, do Paysandu. Ambos foram expulsos no segundo tempo do jogo. De acordo com a súmula da partida, o jogador da Onça-Pintada foi suspenso por "calçar o adversário de maneira temerária na disputa da bola", enquanto o atleta do Papão teria "impedido um ataque promissor, ao puxar o adversário".

Além da batalha na Justiça, Paysandu e Amazonas ainda se enfrentam na Série C do Brasileirão. No dia 1º de outubro, Papão e Onça-Pintada se encontram no Mangueirão, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso. No momento, o Bicola é líder da chave, com 7 pontos ganhos, enquanto o time amazonense é o terceiro, com três pontos.