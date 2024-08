Paysandu desembarca no interior paulista para o primeiro de dois jogos fora de casa pela Série B

Os próximos dias serão de muito trabalho e pouco descanso para a delegação alviceleste. Neste domingo (18), a equipe comandada por Hélio dos Anjos encara o Botafogo-SP, pela 21ª rodada da Série B, e o Avaí, na próxima quinta (22). Serão dois jogos decisivos para um time que precisa pontuar, de preferência vencer, para quebrar a sequência de quatro jogos sem triunfo. Ao todo, o Papão vai passar uma semana fora de Belém.

A última vitória bicolor foi na 16ª rodada, contra a Ponte Preta, em Belém. De lá até aqui foram três derrotas e um empate, que lhe levaram à 15ª posição, com 24 pontos. Mas para vencer, o Papão precisa ajustar o time, que tem baixas significativas.

Contra o Botafogo-SP serão pelo menos três. Paulinho Bóia e Jean Dias se machucaram contra o Santos e estão fora, enquanto Netinho cumpre suspensão por levar um cartão vermelho na rodada passada. Por outro lado, o Papão terá o retorno do zagueiro Carlão. Ele esteve de fora da partida contra o Santos por suspensão, já que acumulava três cartões amarelos na Segundona.

Longas viagens

O elenco embarcou de Belém nesta sexta-feira (16) em direção ao primeiro destino. No sábado, às 16h, realizará o último treino no Estádio Municipal de Cravinhos antes de enfrentar o Botafogo-SP no domingo (18), às 18h30, no Estádio Santa Cruz, pela 21ª rodada.

Na segunda-feira, o time treina novamente no Estádio Municipal de Cravinhos, ainda no interior paulista. Na terça, seguirá para a capital catarinense, onde realizará o último treino no CT do Figueirense-SC antes do jogo.

O time enfrenta o Avaí-SC na quinta-feira (22), às 20h, no Estádio da Ressacada, pela 22ª rodada da segunda divisão. A delegação retornará a Belém na noite de sexta-feira, 23 de agosto.