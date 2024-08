Contra o Botafogo-SP, atacante do Paysandu garante estar em campo '100%'

Neste domingo o Paysandu volta a campo pela Série B para enfrentar o Botafogo-SP, precisando da vitória fora de casa para voltar a frequentar a parte superior da tabela. Para o desafio, o técnico Hélio dos Anjos tem alguns problemas, mas conta também com a sede do principal atacante do time, Nicolas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O centroavante é o maior artilheiro do time na temporada, com 20 gols marcados, mas na Série B ainda está devendo. Foram apenas três gols marcados, o último deles seis rodadas atrás, contra o Ceará. Nesse período, o jogador sofreu uma lesão muscular grau 1 da região anterior da coxa esquerda, foi sacado do time e voltou em condições duvidosas, sabendo que seria cobrado por isso. No entanto, ele garante que o momento é outro.

"[Jejum de gols] Me incomoda, mas não tira a minha paz. Incomoda por eu querer ajudar sempre. Eu sempre frisei isso. O mais importante é o Paysandu. Se eu não conseguir fazer os meus gols, mas a gente vencer, para mim isso é muito importante. Agora, eu tenho as minhas metas individuais. Mesmo tendo 20 gols no ano, eu busco fazer mais gols, principalmente na Série B".

VEJA MAIS



Nicolas tem vaga cativa no time, mas o restante do ataque deve sofrer mudanças, uma vez que dois jogadores da posição estão no Departamento Médico. Sem Paulinho Bóia e Jean Dias, a expectativa é que o companheiro dele seja definido entre Esli Garcia, Ruan Ribeiro e Edinho, que retorna do DM ainda sem totais condições.

"Nós fizemos todos os processos de retorno, todos os protocolos. Infelizmente não conseguimos a vitória contra o Santos, mas para o próximo jogo estarei 100%". Seja o companheiro quem for, Nicolas espera ajudar o time e, finalmente, deslanchar na Série B.

"É importante sempre contribuir de alguma maneira. Eu espero conseguir marcar no fim de semana e que a gente tenha uma vitória. Fizemos bons jogos fora de casa. Isso nos dá tranquilidade, mas aumenta a responsabilidade. Temos mais jogos pela frente, então é importante conseguir pontos dentro e fora de casa", encerra.