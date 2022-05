Paysandu desembarca em Belém e, com time completo, mira Volta Redonda na Curuzu; vídeo

A rodada do final de semana não foi positiva para os bicolores. Jogando fora, o Paysandu perdeu para o São José, e deixou a parte de cima da classificação da Série C. Na tarde desta segunda-feira, o elenco desembarcou no aeroporto internacional de Belém, já de olho nos próximos adversários.

O Papão volta a campo em dois compromissos importantes dentro de casa. No próximo domingo enfrenta o Volta Redonda e em seguida o Manaus, ambos no estádio da Curuzu. É a chance dos bicolores de abocanhar pontos preciosos, que podem levar o time direto para as primeiras posições na tábua de classificação.

De acordo com as informações prestadas pelo clube, o técnico Márcio Fernandes deve contar com todos os jogadores, incluindo José Aldo, que volta de suspensão automática. Caso o meia Gabriel Davis seja regularizado, também pode virar opção técnica.

A reapresentação do elenco está marcada para a tarde desta terça-feira, na própria Curuzu. O time é o atual 10º colocado na competição, com 10 pontos conquistados. Os ingressos para o jogo contra o Volta Redonda já estão sendo vendidos, com valores de R$ 40,00 arquibancada e R$ 80,00 cadeira cativa.

Veja as imagens do desembarque: