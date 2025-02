Destaque no Paysandu, Delvalle está suspenso e não joga Re-Pa

O Paysandu terá um desfalque importante para o primeiro clássico Re-Pa do ano. O atacante paraguaio Pedro Delvalle recebeu o terceiro cartão amarelo "desnecessário" na vitória por 1 a 0 sobre o Independente, na última segunda-feira (17), e está suspenso automaticamente da partida contra o Remo, marcada para o próximo domingo (23), no Mangueirão.

O lance que gerou a advertência aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo, quando Delvalle puxou um adversário pela camisa no campo de defesa do Galo Elétrico. Com o cartão, ele completa a sequência de três advertências no Campeonato Paraense e terá que cumprir suspensão, retornando apenas na última rodada, contra o Castanhal, em Belém.

O atacante já havia sido punido na vitória por 4 a 2 contra o Águia, pela segunda rodada, e novamente no triunfo por 2 a 1 sobre a Tuna, na terceira rodada. Agora, desfalca a equipe no confronto mais aguardado da primeira fase do Parazão.

Sem Delvalle, o técnico Luizinho busca alternativas para compor o ataque bicolor, tendo Borasi como opção para compor o time titular com Nicolas e Rossi.

REMO LÍDER, PAYSANDU VAIADO

Em momentos bem diferentes, Leão e Papão do próximo domingo será o primeiro da temporada e pode definir posições importantes na tabela.

O Remo lidera a competição e se classificou para as quartas de final da competição com duas rodadas de antecedência, ao bater o Santa Rosa pelo placar mínimo no último domingo (16). O clube quer vencer o maior rival para garantir a liderança e ir com vantagem para a próxima fase.

Já o Paysandu, que venceu o Independente na segunda-feira (17), mas foi vaiado pela pequena torcida que foi ao Mangueirão, vai para o clássico pressionado e com a esperança de conseguir alcançar a liderança.

Caso vença, os bicolores empatam com os remistas em pontos e vai para a última rodada podendo ser líder. A bola rola às 17h (horário de Brasília) no Estádio do Mangueirão e você acompanha tudo por aqui!