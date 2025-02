Torcida do Paysandu faz fila na Curuzu e esgota 1º lote de ingressos para o Re-Pa

O clima de clássico já tomou conta da torcida do Paysandu. Horas após o início das vendas, os ingressos do primeiro lote para o Re-Pa se esgotaram. Desde as 10h, torcedores alvicelestes fizeram fila na Curuzu e nas lojas oficiais do clube para garantir um lugar no 1º clássico entre as equipes do ano, no próximo domingo (23), no Mangueirão.

A comercialização começou às 10h desta terça-feira (18) e a movimentação foi intensa desde cedo. Às 15h, o clube anunciou em suas redes sociais que o primeiro lote já estava esgotado. Na Curuzu, o cenário era de ansiedade e empolgação, com camisas do Papão por todos os lados e o burburinho de torcedores comentando as expectativas para o maior clássico da Amazônia.

Entre os apaixonados que garantiram presença no estádio, Wendell Rodrigo não escondeu a animação. “Final de semana é clássico, e agora é a Fiel, vamos pra cima, vamos com tudo!”, disse o torcedor, confiante na equipe bicolor.

O Paysandu encara o Remo no domingo (23), no Mangueirão. Se vencer a partida, o Papão ainda vai para a última rodada com chances de ultrapassar o rival na tabela e terminar a 1ª fase na liderança.