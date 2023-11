Paysandu: Contratados das Séries A e B se apresentarão apenas em janeiro

Ainda no processo de reformulação do elenco para a temporada 2024, o Paysandu não poderá contar com jogadores que vierem das Séries A e B na reapresentação. Os trabalhos com os jogadores começam no dia 11 de dezembro. No entanto, a lei garante 30 dias de férias para os atletas.

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o executivo de futebol do Papão, Ari Barros, confirmou a informação e que os atletas terão um mês de férias: "Estamos finalizando as rescisões, renovações. Estamos no mercado conversando com vários atletas. Eles têm por lei 30 duas de férias. Seja qualquer divisão", contou.

A Série A está marcada para terminar no dia 6 de dezembro. Já a Série B vai ser disputada até o dia 26 de novembro. Os atletas, após alguns dias da última partida, iniciarão o período de férias.

Já os atletas que chegarem da Série C, vão se apresentar para os primeiros compromissos da pré-temporada desde o início. O torneio acabou em 22 de outubro. O fato é que Hélio dos Anjos e sua comissão vão poder executar as etapas básicas sem atropelos para o grupo inicial e administrar as etapas dos atletas que chegarem depois.