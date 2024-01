Paysandu conclui pré-temporada Barcarena e mira ‘redução de carga’ para estreia no Parazão; entenda

Depois de dez dias em Barcarena, o Paysandu está de volta a Belém para a terceira e última etapa da pré-temporada. Após semanas intensas entre atividades físicas, palestras e, sobretudo, convivência, os bicolores iniciam, nesta segunda-feira (15), a preparação efetiva para a estreia no Campeonato Paraense, o pontapé inicial da longa temporada de 2024 para o Papão.

VEJA MAIS

O clube terá um calendário maior do que o do ano passado, já que a Série B será disputada até novembro. E também em razão da subida de divisão, o técnico Hélio dos Anjos teve a preocupação de montar uma preparação que privilegiasse aspectos comportamentais, já que o plantel tem 13 remanescentes e 17 novos contratados. O “confinamento” em Barcarena também tem como objetivo acelerar o entrosamento dos jogadores dentro e fora de campo.

“Esse é um momento muito importante para o clube não só do ponto vista físico, técnico e tático, como também mental. Ao todo, nós ficamos dez dias totalmente concentrados, dormindo e acordando todos no mesmo ambiente, com controle total da alimentação dos atletas, carga de treino e de repouso. É nesse momento também que atletas e integrantes da comissão técnica estreitam os laços, já que há um convívio diário e você passa a conhecer melhor o outro. Isso, sem dúvida, é levado para dentro de campo, é o começo do entrosamento. Por isso que eu não abro mão desse período de pré-temporada fora”, explicou Hélio dos Anjos em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

“Em Belém, nós também temos uma estrutura muito boa de trabalho, mas aqui o diferencial é esse período integral de concentração que nos une e, sem dúvida, vai nos fortalecer bastante e nos preparar para as competições que vamos ter pela frente", reforçou o treinador.

Elenco bicolor teve bastante tempo de convivência nos dez dias em Barcarena (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Ao longo do período em Barcarena foram realizados diariamente trabalhos em dois períodos, divididos entre atividades físicas, trabalhos com bola e palestras. A equipe folga neste domingo (14), mas retoma as atividades já pensando na estreia contra o Santa Rosa, dia 20, no Mangueirão, a partir das 19h.

VEJA MAIS

Nesta segunda, o Alviceleste fará um amistoso contra a Tuna Luso, às 20h, na Curuzu. Segundo Dos Anjos, a tendência é que nos demais dias o ritmo de trabalho diminua para não sobrecarregar os jogadores para a primeira rodada do Parazão.

"Como vamos entrar na semana da estreia, é natural que a carga de treinos seja reduzida aos poucos, até para não sobrecarregar os atletas, visto que temos uma sequência de três jogos em sete dias no começo do estadual”, apontou.

Período em Barcarena teve trabalhos em campo e em academia (Márcio Melo/Paysandu)

Levando em consideração o período em Belém antes da viagem a Barcarena, terão sido feitos 35 dias de pré-temporada.

“Nós nos apresentamos dia 14 de dezembro, então, no total, serão mais de 30 dias de atividades até a estreia. Aproveitamos da melhor maneira possível esse tempo de preparação, com trabalhos de muita qualidade. Estou convicto de que o grupo estará bem preparado para fazer uma boa estreia contra o Santa Rosa", concluiu o técnico bicolor.

Confira o elenco do Paysandu para o Parazão:

Goleiros: Cláudio Vitor, Diogo Silva, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira;

Cláudio Vitor, Diogo Silva, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira; Zagueiros: Carlão, Lucas Maia, Naylhor, Wanderson e Lucca Carvalho (base);

Carlão, Lucas Maia, Naylhor, Wanderson e Lucca Carvalho (base); Laterais: Bryan (d), Edílson (d) e Geferson (e);

Bryan (d), Edílson (d) e Geferson (e); Volantes: Éric, Gabriel Bispo, João Vieira, Leandro Vilela, Netinho, Val Soares e Henry Oliveira (base);

Éric, Gabriel Bispo, João Vieira, Leandro Vilela, Netinho, Val Soares e Henry Oliveira (base); Meias: Biel, Juninho, Robinho e Lucas Augusto (base);

Biel, Juninho, Robinho e Lucas Augusto (base); Atacantes: Edinho, Esli García, Hyuri, Jean Dias, Leandro, Nicolas, Roger, Ruan Ribeiro e Vinícius Leite.