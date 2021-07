Paysandu: com 60.1% de aproveitamento; Eutrópio já conquistou a metade de vitórias em relação ao último trabalho

Bastante criticado pela torcida pelos números dos últimos trabalhos, o técnico Vinícius Eutrópio aos poucos vai conseguindo implantar sua ideia de jogo no elenco bicolor. Nesse período em que comanda o Papão, o treinador já conseguiu a metade de vitórias conquistadas no seu antigo clube

Leia mais

‘Ultrapassado, fracassado e derrotado’, torcedores do Paysandu questionam trabalho do novo técnico

Presidente do Paysandu tranquiliza torcida por chegada de Vinícius Eutrópio

Vídeo: técnico do Paysandu ganha bolo e presente de aniversário dos jogadores

No ano passado Vinícius Eutrópio comandou a equipe do Joiville-SC, nesse período entre 2020 e o início de 2021 foram 15 partidas e seis vitórias. Com o Papão nesta Série C já foram três vitórias em seis jogos disputados, com um aproveitamento de 61.1%. Contra o Ferroviário-CE, no próximo domingo (11), Eutrópio terá a chance de ampliar esses números e quebrar o jejum do Papão de não vencer dentro da Curuzu.

Com 55 anos, o mineiro Vinícius Eutrópio já trabalhou em vários clubes, como Grêmio Barueri-SP, Duque de Caxias-RJ, América-MG, Figueirense-SC, Chapecoense-SC, Ponte Preta-SP, Santa Cruz-PE e Guarani-SP, além de ter passagens pelo futebol da Bolívia, Emirados Árabes e Portugal.

Números

Na última Série C o Paysandu conquistou a vaga para a segunda fase com 29 pontos, tendo oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Segundo o site "Chance de Gol", o clube que conquistar 29 pontos terá 97% de chances de classificação.