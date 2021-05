Presidente do Paysandu tranquiliza torcida por chegada de Vinícius Eutrópio

Depois de dois dias de críticas das redes sociais pela contratação de Vinícius Eutrópio como técnico do Paysandu, o presidente Maurício Ettinger foi a público em defesa do novo comandante. O mandatário alviceleste adiantou que participará da coletiva de imprensa de apresentação do técnico, que ocorrerá neste sábado (22).

Amanhã vamos apresentar o nosso técnico Vinícius Eutrópio na PapãoTv. Ele chega amanhã e domingo vai assistir a final com a gente na Curuzu.



Eu tô acompanhando toda essa repercussão nas redes sociais e vamos falar sobre os critérios pra contratação do novo treinador. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) May 21, 2021

“Amanhã [sábado] vamos apresentar o nosso técnico Vinícius Eutrópio na PapãoTV. Ele chega amanhã e domingo vai assistir à final com a gente na Curuzu. Eu tô acompanhando toda essa repercussão nas redes sociais e vamos falar sobre os critérios pra contratação do novo treinador”, publicou.

Ettinger reforçou que confia no trabalho do novo treinador e pediu o voto de confiança da Fiel. “Tenho convicção de que faremos uma boa Série C e que ele será o nosso treinador do acesso. Vamos acreditar. Ele tá vindo pra Belém muito motivado, muito focado no nosso projeto. Energia positiva, pensamento positivo que vai dar tudo certo já a partir de domingo, se Deus quiser”, concluiu.

Vamos acreditar. Ele tá vindo pra Belém muito motivado, muito focado no nosso projeto. Energia positiva, pensamento positivo que vai dar tudo certo já a partir de domingo, se Deus quiser. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) May 21, 2021

A coletiva de imprensa de apresentação do treinador está marcada para às 14h deste sábado. Além do treinador e do presidente, também haverá a participação do executivo de futebol Ítalo Rodrigues.