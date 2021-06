Vídeo: técnico do Paysandu ganha bolo e presente de aniversário dos jogadores

O clima no Paysandu está fluindo bem, mesmo com as situações vividas pelo elenco na viagem para Fortaleza (CE), quando foram abordados por membros de uma torcida do clube dentro do aeroporto de Belém. Neste final de semana, os jogadores fizeram uma surpresa ao técnico Vinícius Eutrópio, que completou 55 anos.

Os atletas do Papão presentearam o comandante bicolor com um bolo e uma lembrança. O atacante Nicolas falou com o treinador e entregou um pressente em nome de todo o grupo alviceleste.

Assista

Fiel, hoje é aniversário do técnico Vinícius Eutropio e que está completando 55 anos de vida! Parabéns professor! 👏🏽🎂🎉🥳#PayxãodoTamanhodaAmazônia #BoraSubirPapão pic.twitter.com/THRDhZWa5g — Paysandu Sport Club (@Paysandu) June 27, 2021

Ao comando do Papão, Vinícius Eutrópio conseguiu duas vitórias, dois empates e perdeu uma partida nesta Série C. O clube bicolor ocupa atualmente a quarta colocação com oito pontos conquistados.