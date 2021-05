‘Ultrapassado, fracassado e derrotado’, torcedores do Paysandu questionam trabalho do novo técnico

O Paysandu anunciou o novo técnico para a Série C do Brasileiro. É o mineiro Vinícius Eutrópio, experiente, de 54 anos, o novo comandante alviceleste chega a Belém no próximo sábado (22), e vai acompanhar a final do Parazão entre Papão x Tuna. Mas a contratação do novo técnico não agradou parte da torcida. Vários torcedores reclamaram nas redes sociais do Paysandu.

ENQUETE: Você aprova a contratação de Vinícius Eutrópio?

A torcida leva em conta vários aspectos, o principal é o retrospecto recente do treinador, que conseguiu seis vitórias nos últimos dois anos. Confira algumas mensagens dos torcedores

Espero que ele tenha muita sorte no Paysandu, muita mesmo!

6 vitórias em 03 anos, retrospecto ridículo, mas como sou torcedor, irei apoiar. — Fé, Quebrada! (@Allencar8) May 20, 2021

Paysandu contratava com histórico de vencedor. Alguém não pode ter só 6 vitórias em 3 anos. Tá de sacanagem. — Marcelo (@omarcelolopes) May 20, 2021

Vão embora do PSC. O nosso clube não merece tanta incompetência junto.

Treinador ultrapassado e que coleciona só fracassos e em times menores. Nem o Joinville que tá na Série D ele serviu no estadual.

Etingger, Ítalo a torcida não merece vocês. Saiam ! — Álvaro Luiz (@alvaropsc) May 20, 2021

Não vamos aceitar esse fracassado e derrotado técnico pra comandar o nosso time na serie C. Paysandu é grande! Respeitem o Paysandu! Já basta de fazerem chacota com nosso clube nas redes sociais! A torcida e o clube não merecem essa falta de respeito. — João Mauricio de Sousa (@mauriciosousa08) May 20, 2021

@PresidentePSC por favor, não faça isso com o nosso clube. Veja os números desse treinador fraquíssimo que vocês estão trazendo. — Paulo Marcelo Lins (@Paulo_Marcelo) May 20, 2021

Vou pausar paysandu na minha vida já chega de gastar dinheiro com Paysandu, não estão me dando retorno — David Psc💙💙 (@DavidSa62353678) May 20, 2021

O treinador já trabalhou em Portugal, Angola, Bolívia e nos Emirados Árabes. Atuou o Amperica-MG, Figueirense-SC, Chapecoense-SC, Ponte Preta-SP, Santa Cruz-PE, Guarani-SP e Joiville-SC.