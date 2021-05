ENQUETE: Você aprova a contratação de Vinícius Eutrópio pelo Paysandu?

O anúncio da contratação de Vinícius Eutrópio como novo técnico do Paysandu repercutiu nos perfis oficiais do clube nas redes sociais. Aparentemente, grande parte dos torcedores bicolores não gostou na escolha da diretoria e tem usado as plataformas digitais para tecer críticas ao novo comandante.

LEIA MAIS

+ ‘Ultrapassado, fracassado e derrotado’, torcedores do Paysandu questionam trabalho do novo técnico

+ ASSISTA: presente, choro e título; preleção do novo técnico do Paysandu pelo JEC viraliza

Portanto, o OLiberal.com abriu espaço para que os torcedores opiniem sobre a chegada do comandante e abriu enquete. Participe abaixo: