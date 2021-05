ASSISTA: presente, choro e título; preleção do novo técnico do Paysandu pelo JEC viraliza

Novo técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, quando trabalhava no Joinville-SC, realizou uma preleção antes da decisão do título da Copa Santa Catarina. O treinador relatou dificuldades na vida do futebol, citou que não tinha dinheiro e com filha pequena, mas com dedicação e o título da Copa Santa Catarina possibilitou temporadas melhores, mas um fato chamou atenção. O treinador presenteou um jogador com um celular durante a reunião e o vídeo viralizou.

O atacante Thiaguinho perdeu seu celular, o aparelho também servia de despertador. O jogador acabou perdendo o treino e Vinícius Eutrópio encarou a situação de uma outra forma, de motivar os seus atletas para a decisão da Copa Santa Catarina, além do jovem levantar a cabeça e seguir em frente no futebol.

Durante a preleção o treinador chamou o jogador Thiaguinho, perguntou os motivos dele ter perdido o treino, então Eutrópio pediu para o atleta pegar uma sacola que estava na preleção e nela estava um aparelho celular novo.

ASSISTA

Senhoras e senhores, com vocês, Vinícius Eutrópio! 😍 pic.twitter.com/a4DRZAyp8y — JEC (@jec_online) February 10, 2021

Na grande final o Joinville venceu o Concórdia-SC por 1 a 0 e venceu nos pênaltis pelo placar de 5 a 3, conquistando o título da competição estadual.

NO PAYSANDU

Vinícius Eutrópio, de 54 anos, chega ao Paysandu para o lugar de Itamar Schulle, que foi demitido do clube bicolor, após derrota para a Tuna Luso, por 4 a 2, no primeiro jogo da final do Parazão. Vinícius chega para formar a equipe para a Série C e não comandará o Bicola no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, às 17h, na Curuzu. O Papão será comandado pelo auxiliar-técnico fixo do clube, Wilton Bezerra.