Paysandu contrata Vinícius Eutrópio para comandar o time na Série C

Vinícius Eutrópio é o novo técnico do Paysandu. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger. O nome do novo treinador saiu antes do previsto. O time bicolor tinha marcado para sexta-feira a data do anúncio. Junto com ele, vem o auxiliar Felipe Sampaio e o preparador físico Rodrigo Rezende. Eles serão responsáveis por comandar o Papão na Série C e buscar o acesso para a Série B.

Após a publicação da matéria, o clube anunciou a contratação do novo técnico nas redes sociais. O Paysandu informou que Vinícius Eutrópio chega em Belém no sábado (22) e vai assistir a final do Parazão no domingo (23).

Domingo, ele já vai assistir ao jogo da final do Parazão. O time será comandado pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Wilton Bezerra.#PayxãodoTamanhodaAmazônia #BemVindoViníciusEutropio — Paysandu Sport Club (@Paysandu) May 20, 2021

Com 54 anos e natural de Mutum (MG), Vinícius Eutrópio comandou o Joinville até final de abril, ao chegar no sétimo jogo sem vitórias no Campeonato Catarinense. Ele estava no JEC desde outubro do ano passado. Foram 15 partidas, com seis vitórias, quatro empates, cinco derrotas e aproveitamento de 48,88%.

Ex-jogador, Vinícius Eutóprio atuava como volante. Ele virou auxiliar técnico do Fluminense-RJ em 2007. No ano seguinte, assumiu o cargo de técnico do Ituano. Ainda comandou o América-MG, Ponte Preta, Figueirense, Guarani, Chapecoense e Santa Cruz, além do Bolivar (BOL), do Estoril (POR) e do Al Ittihad Kalba (EAU). Ele também fez parte da comissão técnica da África do Sul em 2010.

O técnico conquistou o Campeonato Catarinense de 2014 pelo Figueirense e a II Liga Portuguesa de 2011/12 pelo Estoril.